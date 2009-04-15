Pakistan'da bombalı araçla saldırı: 16 ölü

Pakistan'ın kuzeybatısında bir güvenlik noktasına bombalı araçla düzenlenen saldırıda 16 kişi öldü.



Polis yetkilileri, Peşaver kentinin yakınındaki Çarsada kasabasında bulunan karakola düzenlenen saldırıda ölenlerden 9'unun polis, 7'sinin sivil olduğunu söylediler. Saldırıda, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı.



Polis yetkililerinden Riaz Han, bir intihar komandosunun patlayıcı yüklü aracı karakola doğru sürdüğünü ve aracın infilak ettiğini söyledi.



Patlamada çevredeki binaların camlarının da kırıldığı ve aracın infilak ettiği yerde 3 metre çapında çukur oluştuğu belirtildi.

