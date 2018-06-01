Pakistan'da biyoloji sınavında onlarca öğrenciyi tacizle suçlanan öğretmene soruşturma

Pakistan Eğitim Bakanlığı, başkent İslamabad'da, bir öğretmenin biyoloji pratik sınavında onlarca kız öğrenciyi taciz ettiği iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Sosyal medyada gündeme gelen ve ülkede büyük tepki toplayan iddiaların ardından Sadat Bashir adlı öğretmenin cezalandırılması talebiyle başlatılan imza kampanyasına 20 binden fazla kişi destek verdi.

Ülkenin en prestijli okullarından biri kabul edilen Bahria Koleji'nin öğrencilerden biri, Facebook mesajında, geçen hafta okula bakanlık tarafından gönderilen sınav sorumlusu Bashir'in kalçasına ve sutyeninin askısına dokunduğunu söyledi.

İddiaya göre Bashir sesini çıkarması halinde öğrencinin notunu kıracağı tehdidinde bulundu.

Arkadaşlarının uğradığı tacize tanık olduğunu söyleyen başka bir öğrenci de BBC'ye "Sınıf arkadaşlarım çok korkmuştu. Bir görevliye durumu haber verdiler. Ancak onlara notlarının kırılabileceği söylenerek seslerini çıkarmamaları öğütlendi" dedi.

Üçüncü bir öğrenci de arkadaşlarının taciz hakkında konuşmaktan korktuğunu söyledi.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Bashir ise iddiaları reddetti ve "Not konusunda çık sıkıyımdır. Onlara fazladan not vermediğim için bu iddiaları ortaya attılar" dedi.

Pakistan Donanması personelinin çocuklarının eğitim gördüğü okul iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Ancak okul yönetiminin bakanlığın sınav kuruluna resmi şikayette bulunduğu belirtildi.

Eğitim Bakanlığı yetkilileri iddiaları soruşturacak için bir heyet oluşturulduğunu, raporun gelecek hafta açıklanacağını duyurdu.