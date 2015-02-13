Pakistan’da bir Şii camisine saldırı



Hayatabad Hastanesi Başhekimi Muhammed İmran, 20 kişinin cesedi ile 41 yaralının hastaneye getirildiğini duyurdu.

Polisin verdiği bilgilere göre, saldırganlardan üçü üzerindeki patlayıcıları patlatırken, dördüncü saldırgan ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Pakistan Talibanı (TTP) saldırıyı üstlendi. Örgüt açıklamasında, “Saldırı güvenlik güçlerinin Taliban'a uyguladığı operasyonların intikamını almak amacıyla düzenlendi” ifadelerini kullandı.

Sünni Taliban üyeleri Pakistan'da sık sık Şii azınlığa yönelik saldırılar düzenliyor. Şiiler, Pakistan'da nüfusun yüzde 20'sini oluşturuyor. Geçen ay Sindh eyaletinde yine bir camiye düzenlenen saldırıda 60 Şii hayatını kaybetmişti.