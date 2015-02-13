T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Pakistan’da bir Şii camisine saldırı

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Peşaver eyaletinde, bir Şii camisine düzenlenen saldırıda en 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırıyı Pakistan Talibanı üstlendi.

13 Şubat 2015 20:38


Hayatabad Hastanesi Başhekimi Muhammed İmran, 20 kişinin cesedi ile 41 yaralının hastaneye getirildiğini duyurdu.

Polisin verdiği bilgilere göre, saldırganlardan üçü üzerindeki patlayıcıları patlatırken, dördüncü saldırgan ise polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Pakistan Talibanı (TTP) saldırıyı üstlendi. Örgüt açıklamasında, “Saldırı güvenlik güçlerinin Taliban'a uyguladığı operasyonların intikamını almak amacıyla düzenlendi” ifadelerini kullandı.

Sünni Taliban üyeleri Pakistan'da sık sık Şii azınlığa yönelik saldırılar düzenliyor. Şiiler, Pakistan'da nüfusun yüzde 20'sini oluşturuyor. Geçen ay Sindh eyaletinde yine bir camiye düzenlenen saldırıda 60 Şii hayatını kaybetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

PakistanPeşaverPakistan TalibanıHastanesi Başhekimi MuhammedTalibanıTalibanSindhDeutsche Welle Türkçe dpa BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24