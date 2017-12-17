Pakistan'da bir kiliseye saldırı düzenlendi

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Aralık (DHA) - Pakistan\'ın Ketta kentindeki bir kiliseye intihar saldırısı düzenlendi. Birden fazla saldırgan Pakistan\'ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde bulunan Bethel Memorial Metodist kilisesine saldırı düzenledi. Görgü tanıklarının ifadesine göre gerçekleşen saldırıda en az 5 kişinin öldü ve 15 kişi yaralandı.

Belucistan İçişleri Bakanı gerçekleştirilen saldırının bölgede yaşayan Hıristiyan toplumu hedef aldığını söyledi. Belucistan Sağlık Bakanlığı\'nın yayınladığı acil durum açıklamasında, \"Bütün doktorlar ve sağlık ekipleri yaralılara yardım etmek ve gereken her müdahaleyi yapmak için hazır olmalıdır\" denildi.