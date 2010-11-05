-PAKİSTAN'DA BİR CAMİYE DAHA SALDIRI PEŞAVER (A.A) - 05.11.2010 - Pakistan'da bugün, bu yıl içindeki en kanlı saldırılardan birinin hedefi olan ülkenin kuzeybatısındaki bir caminin ardından aynı bölgede bir camiye daha saldırı düzenlendi. Saldırılarda 70 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin kuzeybatısında Taliban karşıtı aşiretlerden ileri gelenlerin gittiği belirtilen camiye cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 67'ye yükselirken, daha sonra aynı bölgenin Taliban karşıtı milislerin etkili olduğu kesimindeki bir camiye düzenlenen el bombalı saldırıda 3 kişi öldü. İlk saldırının düzenlendiği Sünnilerin gittiği caminin çatısının çöktüğü, çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığı kaydedildi. Bölgeden gelen haberlere göre, yaralılar özel araçlarla Peşaver'deki hastanelere götürüldü. Yerel bir yetkiliye göre ilk saldırıda yaralananların sayısı 100'ü buldu. Peşaver'in dış mahallelerindeki Baher bölgesindeki Sünnilerin gittiği bir başka camiye üç el bombasıyla düzenlenen saldırıda da 3 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Bugünkü saldırılar, temmuz ayında bir aşiret bölgesinde düzenlenen 102 kişinin öldüğü, 168 kişinin yaralandığı çifte intihar saldırısından bu yana Pakistan'da bu yıl içindeki en kanlı saldırı oldu.