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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan'da ateşkes çağrısı

Pakistan'da, Taliban ile yıllardır süren ancak sonuç elde edilemeyen barış çabalarında, yeni bir döneme girildi. İlk görüşmelerde, taraflar ateşkes çağrısı yaptı.

06 Şubat 2014 22:37


Pakistan Taliban'ı ve İslamabad yönetimi arasında perşembe günü başlatılan barış görüşmelerinde, yıllardır beklenen bir adım atıldı. Ülkedeki çatışmaları sonlandırmak üzere yeniden başlatılan görüşmelerin sonunda, taraflar adına yer alan müzakere heyetleri ortak bir açıklama yaparak, ülkedeki barış sürecine zarar verecek her türlü adımdan uzak durulması gerektiğini belirtti, ateşkes çağrısı yaptı.

Ancak, ateşkes çağrısının hayata geçirilmesi, İslamabad yönetimi ve Pakistan Taliban'ının üst düzey yönetimine bağlı. Yaklaşık üç saat süren görüşmelerin, sonuç getirip getirmeyeceği belirsizliğini koruyor. Taraflar görüşmelerin devam edeceği ikinci bir tarih açıklamadı.

Görüşmelerde, İslamabad yönetiminin müzakere heyetini Devlet Başkanı Navaz Şerif'in danışmanlarından İrfan Sıddıki yönetirken, Taliban tarafının başında ise "Taliban'ın Babası" lakabıyla tanınan din adamı Sami ül Hak yer alıyor.

Geçen yılın kasım ayında başlaması planlanan barış görüşmeleri, Pakistan Talibanı'nın başındaki Hekimullah Mesud'un, insansız hava aracıyla düzenlenen bir Amerikan saldırısı sonucu öldürülmesiyle başlatılamamıştı. Mesud'un ölümüyle yerine Molla Fazlullah geçmiş, bunun üzerine Pakistan Başbakanı Navaz Şerif görüşmelerin yeniden başlaması için harekete geçmişti.

Navaz Şerif'in girişiminin, ABD tarafından da desteklendiği belirtiliyor. The Washington Post gazetesinin çarşamba günü yer verdiği haberine göre ABD, ülkedeki barış görüşmelerini sekteye uğratmaması için tartışmalı insansız hava araçları operasyonlarına ara verdi.

Pakistan'da İslamcı gruplar, 2002 yılından bu yana İslamabad yönetimine karşı mücadele ediyor. Pakistan Talibanı ise bir çok radikal Taliban gurubunun birleşmesiyle 2007 yılında kuruldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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