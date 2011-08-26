-Pakistan'da Amerikan pilotsuz uçağı düştü KETTA (A.A) - 25.08.2011 - Pakistan'ın güneybatı kesimde Afganistan sınırında bir pilotsuz Amerikan keşif uçağının düştüğü bildirildi. Pakistanlı bir yerel yetkili, uçağın Pakistan topraklarında Belucistan bölgesinde Şaman kenti yakınlarında, görünüşe göre teknik bir arıza nedeniyle düştüğünü, kazanın hasara yol açmadığını belirtti. "Frontier Corps" adlı paramiliter bir grubun yetkilisi de olayı doğrulayarak, uçağın bazı parçalarını ve bir kamera bulduklarını kaydetti.