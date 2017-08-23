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Dünya

Pakistan'da açık halk pazarında yangın... Yüzlerce dükkan kül oldu

Islamabad, (DHA) - Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başkent belediyesinin açık halk pazarı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

23 Ağustos 2017 17:26

Islamabad, (DHA) - Pakistan\'ın başkenti İslamabad\'da başkent belediyesinin açık halk pazarı, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yüzlerce esnafın ekmek teknesi kül oldu.

Yangın yerel saatle 12.30 sularında ayakkabı, mefruşat ve ev gereçleri tezgahlarının bulunduğu c-d -e bloklarında bilinmeyen bir nedenle başladı ve hızla tüm tezgahlara yayıldı. Gökyüzünü kaplayan kara bulut başkentin her yerinden görülürken, duman başkentte terör saldırısı korkusu yarattı.

Kısa sürede başkentin çevreyolu bağlantısı üzerinde olan pazar yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevkedildi. Ancak itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Esnaf kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da, alevler ve yoğun duman nedeniyle yangını kontrol altına alınması saatler sürdü.

Pazar yeri esnafı panik içinde kalan mallarını yangından kurtarmaya çalıştı. Ölen yada yaralanan olmazken, tezgahlarındaki malları kurtarmaya çalışan bazı esnaf dumandan etkilendi ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince tedavi edildi.

Görüntü dökümü

Pazar yerinden yükselen dumanlar

Tezgahlardan yükselen alevler

Esnafın mallarını kurtarma çabası

Panik ve İtfaiye müdahalesinden kareler

 

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