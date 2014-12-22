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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan'da 500 kişi idam edilecek

Pakistan yönetimi Peşaver'deki okul saldırısının İslamcı teröristler hakkındaki idam cezalarını uygulamaya başladı. Önümüzdeki haftalarda 500 mankumun idam edilmesi planlanıyor.

22 Aralık 2014 21:45


Pakistan hükümeti önümüzdeki haftalarda haklarında idam cezası verilen 500 teröristin cezasının infaz edilmesini planlıyor. Başbakan Navaz Şerif'in sözcüsü Musadık Malik İslamabad'da yaptığı açıklamada, 'İlk aşamada yaklaşık 500 mahkum idam edilecek' dedi. Malik bunun için 2-3 hafta süreye ihtiyaç olduğunu belirtti. Sözcü, Başbakan Navaz Şerif'in, 'Çocuklarımızı, vatandaşlarımızı ve askerlerimizi öldürenlere acınmayacak' yönündeki sözlerini aktardı.

Pakistan hükümeti Taliban'ın Peşaver'de bir okula düzenlediği, 133'ü çocuk 149 kişinin öldürüldüğü saldırının ardından, 2008 yılından beri geçerli olan, 'idamların infaz edilmemesi' yönündeki kararı kaldırmıştı. Bu kararın ardından ilk aşamada 6 terörist idam edildi.

Alman hükümeti İslamabad hükümetinden idamları durdurmasını istedi. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Almanya'nın ölüm cezasına tamamen karşı olduğunu söyleyerek, Pakistan'ın 2008 yılından beri ölüm cezalarını infaz etmeme yönündeki kararının 'doğru' olduğunu belirtti.

Öte yandan Pakistan Ordusu saldırının ardından Taliban'a yönelik operasyonlarına devam ediyor. Pakistan polisi ise Peşaver saldırısıyla ilgili olarak Peşaver ve Pencab'da çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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