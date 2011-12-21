-Pakistan'da 25 Taliban militanı öldürüldü İSLAMABAD (A.A) - 21.12.2011 - Pakistan ordusu Afganistan sınırındaki Orakzai'de 25 Taliban militanını öldürdü. Ordunun Peşaver'deki karargahından yapılan açıklamada, Yukarı Orakzai bölgesinde yuvalanan Taliban güçleriyle askerler arasında çıkan çatışmada 25 militanın öldürüldüğü, çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, bölgede çok sayıda mağara ve sığınağın tahrip edildiği belirtilirken, operasyonların devam edeceği kaydedildi. Bu arada, Afganistan sınırındaki Hayber'de Taliban örgütünce hafta başında kaçırılan 16 işçi serbest bırakıldı.