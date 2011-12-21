T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan'da 25 Taliban militanı öldürüldü İSLAMABAD (A.A)

21 Aralık 2011 16:00

-Pakistan'da 25 Taliban militanı öldürüldü İSLAMABAD (A.A) - 21.12.2011 - Pakistan ordusu Afganistan sınırındaki Orakzai'de 25 Taliban militanını öldürdü. Ordunun Peşaver'deki karargahından yapılan açıklamada, Yukarı Orakzai bölgesinde yuvalanan Taliban güçleriyle askerler arasında çıkan çatışmada 25 militanın öldürüldüğü, çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, bölgede çok sayıda mağara ve sığınağın tahrip edildiği belirtilirken, operasyonların devam edeceği kaydedildi. Bu arada, Afganistan sınırındaki Hayber'de Taliban örgütünce hafta başında kaçırılan 16 işçi serbest bırakıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24