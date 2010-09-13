-PAKİSTAN'A YARDIM YAĞDI ANKARA (A.A) - 13.09.2010 - Pakistan'a yardım için açılan banka hesaplarında 158 milyon 919 bin TL toplandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünce yürütülen üç kampanyada, bugün saat 17.00 itibarıyla toplanan para miktarlarına yer verildi. Buna göre, Başbakanlığın kampanyasında 73 milyon 305 bin 595 lira, Diyanet İşleri Başkanlığının kampanyasında 83 milyon 613 bin lira, TRT Genel Müdürlüğünün kampanyasında 2 milyon lira olmak üzere 158 milyon 919 bin lira toplandı. Başbakanlık hesaplarında toplanan yardımların Ziraat Bankası'nda 43 milyon 951 bin 183 lira, Halk Bankası'nda 20 milyon 92 bin 393 lira ve Vakıflar Bankası'nda 9 milyon 262 bin 19 lira olduğu belirtildi.