-PAKİSTAN'A YARDIM TRENİ YOLA ÇIKTI İSTANBUL (A.A) - 27.08.2010 - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının, sel felaketinden etkilenen Pakistan'a yardım etmek amacıyla hazırladığı yardım treni, Haydarpaşa Garı'ndan yola çıktı. Haydarpaşa Tren Garı'nda düzenlenen törende konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Pakistan'daki sel felaketi için yapılan yardımlardan bir kısmını daha önce gönderdiklerini belirterek, 28 vagondan oluşan trende, toplamda 4 milyon TL'lik 450 ton acil yardım malzemesinin bulunduğunu söyledi. Yıldırım, vagonlarda ayakkabı, terlik ve çizme, temizlik, tekstil, gıda maddesi, prefabrike konut, çadır, inşaat malzemesi ve su tankları bulunduğunu ve trenin 13 günde Pakistan'a ulaşmasının beklendiğini aktardı. Bu prefabrike konutlardan 1000 metrekare alanda bir köy kuracaklarını ifade eden Yıldırım, bu evlerin çok özel malzemelerden yapıldığını ve 20-25 yıl kullanılabileceğini anlattı. Yıldırım, trende bulunan 25 bin metre kumaşın da Pakistan'daki depremde yetim ve dul kalanların çalıştığı bir atölyeye, insanların giysi ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla dağıtılacağını bildirdi. Pakistan'da dün akşam itibariyle 400 bin kişinin daha acil bir şekilde tahliye edildiğini ifade eden Yıldırım, Sind eyaletinde yeni bir sel felaketi yaşandığını kaydetti. İHH olarak bölgede 15 kişilik bir sağlık ekibiyle çalıştıklarını anlatan Yıldırım, bölgede her gün 5 bin kişilik sıcak yemek dağıttıklarını, çadır ve branda ile günlük kıyafet üretimi ve dağıtımı yaptıklarını ve son bir kaç gündür helikopter aracılığı ile ulaşılamayan bölgelere yardım malzemesi götürdüklerini açıkladı. Yıldırım, ayrıca Pakistan'a Pazartesi günü içinde ilaç ve temizlik malzemelerinin bulunduğu bir kargo uçağı yollayacaklarını, ''Gazze'' gemisinin onarımı bittiğinde de Pakistan'a gemi aracılığı ile 3 bin ton yardım malzemesi göndereceklerini kaydetti. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu Dr. Yusuf Cüneyt de Pakistan'da selden 30 milyondan fazla insanın etkilendiğini, 1 milyondan fazla evin yıkıldığını, 2 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, yüz binlerce hayvanın telef olduğunu ve tarım arazilerinin sular altında kaldığını söyledi. Pakistan'ın tarihinin en sıkıntılı felaketlerinden birini yaşadığını ifade eden Cüneyt, ''Ülkenin çok önemli bir kısmı hala sular altında. Alt yapının tamamı çökmüş durumda. Karayolu ile o bölgelere ulaşmak çok zor. Sadece uçaklarla, helikopterlerle ulaşıp yardım etme imkanı var. Suya bağlı bulaşıcı hastalıkların yayılma riski var. UNICEF'in söylediği rakamlarla şu an 3,5 milyon çocuk bulaşıcı hastalık riski ile karşı karşıya. Bu tren tam zamanında gidiyor. İçinde ilaçlar, prefabrike evler var. Çocukların yiyebileceği gıdalar var. Kim bu terene katkı sağladıysa herkese çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.