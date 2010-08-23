-PAKİSTAN'A YARDIM KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 23.08.2010 - Pakistan'a yardım için açılan banka hesaplarında, 9 milyon 93 bin 982.25 lira, 338 bin 526.86 dolar, 361 bin 994.88 avro toplandığını bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelge çerçevesinde Pakistan'a yardım amacıyla açılan üç ayrı banka hesabında, bugün saat 16.30 itibarıyla 9 milyon 93 bin 982.25 lira, 338 bin 526.86 dolar, 361 bin 994.88 avro toplandığı kaydedildi.