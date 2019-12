-PAKİSTAN'A YARDIM KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgeyle Pakistan'da meydana gelen sel felaketinden zarar görenler için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın ulusal koordinasyonunu, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sağlayacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan genelgede, Pakistan'da, 2 Ağustosta başlayan ve günlerce devam eden sellerden 20 milyon civarında Pakistan vatandaşının etkilendiği, 2 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiği hatırlatılarak, çok fazla maddi ve manevi kayba sebebiyet veren felaket nedeniyle halen binlerce insanın barınma, açlık, susuzluk ve salgın hastalık problemleriyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Günümüz dünyasında, büyük çaplı böylesi bir felaketle tek bir ülkenin kendi imkanlarıyla başa çıkmasının güçlüğüne dikkat çekilen genelgede, bu düşünceyle olayın haber alınmasından itibaren ilk harekete geçen ülkelerden biri olan Türkiye'nin, 4 uçak dolusu 2 milyon ABD Doları değerinde ayni yardım ile 10 milyon ABD Doları para gönderdiği belirtildi. Afet mağdurlarına yardım için Hükümet'in çabalarına ilaveten başka yardım amaçlı pek çok özel inisiyatifin de katkılarının devam ettiği belirtilen genelgede, yardım kampanyası açılması kadar, ülke kaynakları kullanılarak toplanan bu yardımların ihtiyaç sahiplerine yerinde ve zamanında ulaştırılması, etkin kullanımı ile ulusal ve uluslararası kamuoyuna gerektiği gibi duyurulmasının da önemine değinildi. Bu çalışmaların başarı ile yürütülüp sonuçlandırılabilmesi için iyi işleyen iş birliği ve koordinasyon mekanizmasına ihtiyaç duyulduğuna işaret edilen genelgede, ulusal koordinasyonu sağlamak üzere, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görevlendirildiği bildirildi. Valilikler, belediyeler ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca toplanan yardımların, ilgili Başkanlığın ekte belirtilen hesap numaralarına aktarılacağı ifade edilen genelgede "Gerçek ve tüzel kişiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekler. Sivil toplum kuruluşlarımızdan istekli olanlar topladıkları yardımı, afetzedelere ulaştırmak üzere şartlı ve şartsız bu hesaplara aktarabilecekler. Tüm yardım toplama faaliyetleri, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak" denildi. -YARDIM İÇİN HESAP NUMARALARI- Pakistan'daki afetzedelere yardım için açılan hesap numaraları da şöyle: -Ziraat Bankası Aşağıayrancı Şubesi Hesap No : 555 555 55 Ana Hesap 5001 TL 5002 Dolar 5003 Euro -Türkiye Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi Hesap No : 05000005 TL 5300003 Dolar 2 P 000023 Euro -Vakıflar Bankası Finans Market Şubesi Hesap No : 205 55 55 TL 405 66 66 Dolar 405 77 77 Euro