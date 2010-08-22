-PAKİSTAN'A 25 VAGONLUK YARDIM TRENİ GÖNDERİLECEK ÇORUM (A.A) - 22.08.2010 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali, gıda, giyim, hijyen malzemesi ve Mevlana evlerinin bulunduğu 25 vagonluk yardım treninin Pakistan için yola çıkacağını bildirdi. Trabzon ve Samsun ziyaretlerinin ardından Türk Kızılayı Çorum Şubesini ziyaret eden Küçükali, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan'a Türk Kızılayı olarak ilk etapta 110 ton yardım gönderdiklerini söyledi. Pakistan halkına yardım için Türk Kızılayının seferber olduğunu belirten Küçükali, çeşitli yardım malzemelerini taşıyan bir uçağın da Pakistan'a varmak üzere olduğunu ifade etti. Küçükali, Sabah Gazetesi ve Türk Kızılayının ortak projesiyle, gıda, giyim, hijyen malzemesi ve Mevlana evlerinin bulunduğu 25 vagonluk ''Merhamet Treni''nin salı günü yola çıkacağını belirterek, halkın gösterdiği ilgiye teşekkür etti. Daha sonra Türk Kızılayının Çorum temsilcisi Sedat Canbulat'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Küçükali, her yıl ramazan ayında kan bağışı konusunda yaşadıkları sorunlara dikkati çekti. Küçükali ''Bu yıl Koç Grubu'yla ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyası sonucu bu sorunu çözdük. Ülkede bu konuya duyarlı 5-6 disiplinli kuruluş daha olsa hiçbir sıkıntı yaşamayız'' diye konuştu. Türk Kızılayı Çorum Şubesinin içindeki ''giyim evi''ni de ziyaret eden Tekin Küçükali, vatandaşlar ve büyük firmalar tarafından kuruma bağışlanan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkıda bulunan çalışanlara teşekkür etti.