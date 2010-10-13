-PAKİSTAN'A 2 MİLYARLIK YARDIMIN 688 MİLYON DOLARI KARŞILANDI İSLAMABAD (A.A) - 13.10.2010 - Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Pakistan'a Yardımdan Sorumlu Özel Temsilcisi olarak atadığı Rauf Engin Soysal, ''BM'nin acil yardım çağrısı için 2 milyar dolarlık bir rakam telaffuz edildi. Şu anda 688 milyon dolarılık bir bölümü karşılandı. Bu yeterli değil'' dedi. Soysal yaptığı açıklamada, göreve başlar başlamaz, BM'nin buradaki kuruluşlarıyla koordinasyon toplantıları yaptıklarını, Pakistan Başbakanı Gilyani ve diğer yetkilileri ile görüştüklerini söyledi. Soysal, sel bölgesinde suların bir kısımın geri çekilmekle birlikte uçsuz bucaksız arazilerin hala su altında olduğunu belirtti. Sel felaketinin yaralarının sarılması için gereken kaynağın BM tarafından revize edildiğini anımsatan Soysal, ''BM'nin acil yardım çağrısı için 2 milyar dolarlık bir rakam telaffuz edildi. Şu anda 688 milyon dolarılık bir bölümü karşılandı. Bu yeterli değil. Bunun dışında ikili yardımlar var'' dedi. BM Temsilcisi Soysal, sel bölgesinde yeniden imar ihtiyacının yanı sıra durgun sulardan dolayı oluşabilecek salgın hastalıklara da işaret ederek, ''Dolayısıyla bölgede ilaçlara ihtiyacımız var talepleri çoktu. Konuya tek bir yönüyle yaklaşmamak lazım'' diye konuştu. Sel bölgesindeki suların 6-8 haftaya kadar geri çekileceğinin öngörüldüğünü ifade eden Soysal, yeniden imar da düşüldüğünde uzun vadeli bir yoğun bir çalışmanın el birliğiyle yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.