-PAKİSTAN'A 13 TIR SÜT TOZU ANKARA (A.A) - 08.11.2010 - Türk Kızılayı, sel felaketine uğrayan Pakistan'a 13 tır süt tozu gönderdi. Kızılay Başkanı Tekin Küçükali, Türk Kızılayı Afet Operasyon Merkezinde (AFOM) düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Pakistan'daki sel felaketinin 20 milyon insanı etkilediği, bölgede 1 milyonu aşkın evin yıkıldığını, 2 bine yakın kişinin öldüğünü anımsattı. Dost ve kardeş ülke Pakistan'a yardım için Türkiye'nin çeşitli kampanyalar başlattığını hatırlatan Küçükali, bu ülkeye şimdiye kadar 369 tır, 161 vagon, 80 uçaklık gıda ve çeşitli yardım malzemeleri gönderildiğini belirtti. Küçükali, Yıldız Holding'e bağlı Ak Gıda tarafından bağışlanan süt tozunu, Kurban Bayramı'ndan önce Pakistan'a ulaştıracaklarını bildirdi. Ülker Grubu Mali İşler Koordinatörü Nurettin Aliz de şirket olarak dünyanın neresinde felaket olursa olsun yardım yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydetti. Felakete uğrayan ülkelere yardımda dost-düşman ayrımı gözetmediklerini ifade eden Aliz, ''Allah böyle büyük felaketleri bir daha göstermesin. Tırların sağ salim ulaşmasını canı gönülden diliyorum'' dedi. Konuşmaların ardından Pakistan'a gitmek üzere yola çıkan tırları, Küçükali, Aliz ve Kızılay çalışanları el sallayarak uğurladı.