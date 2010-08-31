-PAKİSTAN YARDIMLARI VERGİDEN DÜŞECEK ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, Pakistan'a yardım amacıyla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığının açtığı hesaplara bağış yapanların, bağış miktarlarının tamamını Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından düşürebileceğini açıkladı. Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Pakistan'daki sel felaketinin ardından Bakanlar Kurulunca afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesi ve kampanyanın ulusal koordinasyonunu başkanlıklarının yapması yönünde karar alındığını bildirdi. Bu kararın 28 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdiğini belirten Ersoy, şunları kaydetti: "Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanunu'nun 89. ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesi gereği, Bakanlar Kurulunca doğal afetler dolayısıyla yardım kararı alınan ve Başbakanlık aracılığıyla makbuz mukabili yapılan bağışların tamamı vergi matrahından düşülebilecektir.Böylece, ilgili kanun maddeleri gereğince Pakistan'a yardım amacıyla Başbakanlık Afet ve Acil Durum Başkanlığı'nın açtığı hesaplara bağışta bulunan hayırseverlerin, bağış miktarlarının tamamını Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahından düşmelerine imkan sağlanmış oldu."