Pakistan, Türkiye'yle 1.5 milyar dolarlık helikopter anlaşmasını iptal etti

Çin'den helikopter alacaklar

Basın toplantısında gelen bir soru üzerine "Türkiye'yle anlaşmayı geçtik" diyerek anlaşmadan çekildiklerini teyit eden İftihar, Çin'den silahlı helikopter almak için müzakerelere başladıklarını açıkladı. Pakistan ordu sözcüsü, "Umuyoruz ki onlardan (Çin'den) silahlı helikopter alacağız" dedi.