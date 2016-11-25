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Dünya

"Pakistan, Türkiye ve Çin'den savaş gemisi alacak"

Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden bir kaynak güvenlik önlemleri nedeniyle, Türkiye ve Çin'den savaş gemisi alınmasının planlandığını söyledi

25 Kasım 2016 21:46

Pakistan'ın, ülkenin en önemli limanlarından olan Gwadar Limanı'nda güvenliği sağlamak amacıyla Türkiye ve Çin'den savaş gemisi almayı planladığı duyuruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Pakistan'ın Karaçi kentinde düzenlenen 9. IDEAS Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda Express Tribune gazetesine konuşan Pakistan Deniz Kuvvetleri'nden bir kaynak, limanın bulunduğu Arap Denizi'nde şu anda iki geminin görev yaptığını belirterek, Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) kapsamında inşa edilen limandan ticaretin başlaması nedeniyle güvenliğin artırılması gerektiğini ifade etti.

Bu amaçla bir donanma filosu kuracaklarını bildiren kaynak, Türkiye ve Çin'den savaş gemisi alınmasının planlandığını söyledi.

STM: Pakistan için ikmal tankeri geliştirdik

Fuarın katılımcılarından Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) Genel Müdürü Davut Yılmaz, Türk savunma sanayisinin tek seferde en büyük askeri gemi ihracatının gerçekleştiği proje kapsamında, Pakistan Deniz Kuvvetleri için denizde ikmal tankeri geliştirdiklerini ifade etti. Tankerin inşasının Pakistan'da, dizaynının Türkiye'de yapıldığına işaret eden Yılmaz, Pakistan'ın 70'inci Bağımsızlık Günü etkinlikleri kapsamında tankerin tuzlu sularla buluştuğunu belirtti.

SSM: Pakistan atak helikopterine de ilgi duyuyor

Öte yandan fuara katılan Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Müsteşar Yardımcısı Mustafa Şeker, Pakistan'ın ATAK helikopteriyle ilgilendiğini belirtti. Şeker, "Helikopterimiz Pakistan'a daha önce getirildi. Burada testlere tabi tutuldu ve çok başarılı biçimde geçti. Beklentimiz, Pakistan'a satışı konusunda bir ilerleme kaydetmek" dedi.
 

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