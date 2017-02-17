Pakistan türbe saldırısından sonra '100'den fazla militan öldürdü'

Pakistan, en az 80 kişinin hayatını kaybettiği Sufi türbesi saldırısının ardından 100'den fazla militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Sehwan kasabasındaki Sufi türbesinde kalabalığın arasında giren bir intihar bombacısı, üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmişti.

Pakistan, intihar saldırısının ardından ülke çapında operasyonlar düzenledi ve militanların sığınmasına göz yummakla suçladığı Afganistan'ı sert bir şekilde eleştirdi.

250 kişinin de yaralandığı İntihar saldırısının sorumluluğunu IŞİD üstlenmişti.

Yetkililer, saldırının ardından Sufi türbesinin bulunduğu, ülkenin güneyindeki Sindh bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 18 militanın, kuzeybatıdaki operasyonlarda da 13 militanın öldürüldüğünü duyurdu. Diğer militanların nerede öldürüldüğüyse net değil.

Operasyonlar kapsamında, Afganistan'la sınır kapıları kapatıldı ve Afgan topraklarına doğru iki roket atıldı.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Kamar Javed Bajwa "Ulusumuzun akıttığı her bir damla kanın intikamı alınacak ve hemen alınacak. Artık kimse için itidal yok" dedi.

Silahlı Kuvvetler Sözcüsü General Asıf Ghafoor ülke çapındaki operasyonlarda "100'den fazla teröristin" öldürüldüğünü ve çok sayıda kişinin tutuklandığını belirtti.

Sözcü, daha sonra daha ayrıntılı bir açıklama yapılacağını söyledi.

Pakistan hükümeti ayrıca Afgan Büyükelçiliği'ndeki yetkilileri çağırdı ve militanların Pakistan'a saldırılar düzenlemek için Afgan topraklarını üs olarak kullanması protesto edildi.

Pakistanlı yetkililerin Afgan hükümetine "derhal harekete geçmesi" için "en çok aranan 76 teröristin" ismini verdiği kaydedildi.