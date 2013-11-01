T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pakistan Talibanı lideri Hakimullah Mesud öldürüldü

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde insansız hava aracı saldırısı sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi; Reuters, haberi doğruladı

01 Kasım 2013 22:58

Pakistan Talibanı lideri Hakimullah Mesud'un ABD tarafından insansız hava araçlarıyla öldürüldü.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde insansız hava aracı saldırısı sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kuzey Veziristan'ın Dandey Darpakhel bölgesinde militanlara ait olduğu iddia edilen bir eve 4 füze isabet etti. Ölen kişiler arasında Pakistan Talibanı lideri Hakimullah Mesud'un da olduğu belirtiliyor.

Reuters haber ajansı, çok sayıda istihbarat, ordu ve militan kaynaklarına dayanarak, haberi doğruladı. Reuters'a konuşan bir istihbarat kaynağı, saldırıda Mesud'un yanı sıra koruması Tarık Mehsud ve şoförü Abdullah Mehsud'un da öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını söyledi.

Associated Press'e konuşan istihbarat yetkilileri, bölgeye giden ABD ajanlarının da saldırıda ölen üç kişi arasında Mesud'un olduğunu doğruladığını belirtti.

 

Cenazesi yarın

 

Reuters üst düzey Taliban kaynaklarının da Mesud'un ölümünü doğruladığını belirtirken; Pakistan istihbaratından bir kaynağın da, "Cenazesi Cumartesi günü saat 15.00'de Miraşah bölgesinde yapılacak" dediği bildirildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Choudhry Nisar, saldırının, Taliban'la yapılacak barış görüşemelerini sabote etmek için düzenlendiğini savundu.

ETİKETLER

pakistantalibanHakimullah Mehsudinsansız hava aracıöldürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24