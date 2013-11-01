Pakistan Talibanı lideri Hakimullah Mesud öldürüldü

Pakistan Talibanı lideri Hakimullah Mesud'un ABD tarafından insansız hava araçlarıyla öldürüldü.

Pakistan'ın Kuzey Veziristan bölgesinde insansız hava aracı saldırısı sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Kuzey Veziristan'ın Dandey Darpakhel bölgesinde militanlara ait olduğu iddia edilen bir eve 4 füze isabet etti. Ölen kişiler arasında Pakistan Talibanı lideri Hakimullah Mesud'un da olduğu belirtiliyor.

Reuters haber ajansı, çok sayıda istihbarat, ordu ve militan kaynaklarına dayanarak, haberi doğruladı. Reuters'a konuşan bir istihbarat kaynağı, saldırıda Mesud'un yanı sıra koruması Tarık Mehsud ve şoförü Abdullah Mehsud'un da öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını söyledi.

Associated Press'e konuşan istihbarat yetkilileri, bölgeye giden ABD ajanlarının da saldırıda ölen üç kişi arasında Mesud'un olduğunu doğruladığını belirtti.

Cenazesi yarın

Reuters üst düzey Taliban kaynaklarının da Mesud'un ölümünü doğruladığını belirtirken; Pakistan istihbaratından bir kaynağın da, "Cenazesi Cumartesi günü saat 15.00'de Miraşah bölgesinde yapılacak" dediği bildirildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Choudhry Nisar, saldırının, Taliban'la yapılacak barış görüşemelerini sabote etmek için düzenlendiğini savundu.