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Dünya
Deutsche Welle

Pakistan Taliban'ı havadan vurdu

Taliban militanlarını hedef alan hava saldırılarda en az 32 militanın öldüğü bildirildi.

21 Mayıs 2014 15:51

Pakistan askerî kaynaklarından verilen bilgiye göre, saldırılar Kuzey Veziristan'da militanların sığınaklarına düzenlendi.

Bombalanan mevzilerde, güvenlik güçlerine yönelik son dönemde düzenlenen bir dizi saldırıdan sorumlu tutulan militanların kaldığı belirtildi.

Pakistan İstihbaratı'ndan bir yetkili, operasyonda bombalanan mevzilerin bölge merkezi Miranşah'ın yanı sıra Mir Ali, Datta Khel ve Ghulam'da bulunduğunu kaydetti.

Hava operasyonunda can verenler arasında "Taliban'ın bazı önemli liderlerinin" de bulunduğu kaydedildi.

Pakistan gazetesi "The Dawn, operasyonda öldürülen militan sayısını 50, yaralı sayısını ise 80 olarak bildirdi.

Kuzey Veziristan, Pakistan'da Taliban ve El Kaide militanlarının etkin olduğu bölgeler arasında anılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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