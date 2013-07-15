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Dünya

Pakistan Talibanı Esed'e karşı savaştığını duyurdu

Taliban komutanları, 'Kardeşlerimiz bize ihtiyaç duyunca, yüzlerce savaşçımızı Arap arkadaşlarımızla birlikte Suriye'ye gönderdik' dedi

15 Temmuz 2013 13:09

Pakistan Talibanı, iç savaşın devam ettiği Suriye'de Beşşar Esed yönetimine karşı savaştığını duyurdu.

Örgütten yapılan açıklamada Suriye'de kamplar kurulduğu ve yüzlerce savaşçının ülkeye gönderildiği belirtildi.

Taliban komutanları,"Kardeşlerimiz bize ihtiyaç duyunca, yüzlerce savaşçımızı Arap arkadaşlarımızla birlikte Suriye'ye gönderdik" dedi.

Örgüt üyeleri Suriye'de çok sayıda silah ve cephane ele geçirildiğini ve bunun görüntülerinin de yakında yayınlanacağını belirtti.

 

Bombalı saldırı: 40 ölü

 

Öte yandan ülkeden yeni bir saldırı haberi geldi. Başkent Şam'daki bombalı saldırıda en 40 kişi öldü.

Bomba yüklü iki araçla düzenlenen saldırıda Der Atiye kasabasının polis merkezi hedef alındı. Saldırı sonucu en az 40 kişi yaşamını yitirdi.

Şam'ın değişik semtlerinde de muhaliflerle Esad'a bağlı güçler arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Muhalifler, ordunun operasyon düzenlediği bir camide 200'e yakın sivilin mahsur kaldığını iddia etti. Suriye ordusu ise söz konusu caminin bir yıldır muhaliflerin merkezi olduğu ve bölgede sivil yaşamadığı iddiasında.

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