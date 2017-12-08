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Dünya

Pakistan sınır ihlali yapan hava araçlarını vuracak

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Aralık (DHA) – Pakistan Hava Kuvvetleri şefi Sohail Aman, Perşembe günü başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahasını ihlal eden, ABD dahil olmak üzere, her hava aracını vurmaya karar verdiğini söyledi

08 Aralık 2017 14:44

Mergim Özdamar / İstanbul, 8 Aralık (DHA) – Pakistan Hava Kuvvetleri şefi Sohail Aman, Perşembe günü başkent İslamabad\'da yaptığı açıklamada, ülkenin hava sahasını ihlal eden, ABD dahil olmak üzere, her hava aracını vurmaya karar verdiğini söyledi.
Duyuru, ABD iki hafta önce insansız hava aracı ile Pakistan’ın Afganistan sınırına yakın olan kabile bölgesinde üç militanı öldürdükten sonra kamuoyuna açıklandı. 
Pakistan, topraklarındaki insansız hava aracı eylemlerini her zaman kınadı ancak bunları vuracaklarını hiç söylememişti. 
Hava Sohail Aman İslamabad\'daki izleyicilere seslenirken “Kimsenin hava sahamızı ihlal etmesine izin vermeyeceğiz, Pakistan Hava Kuvvetleri\'ne hava sahasına girip ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ederse ABD\'nin de dahil olmak üzere tüm uçakları vurmasını emrettim” dedi.
ABD tarafından Pakistan’a yapılan ihlaller 2004’den beri gerçekleşiyordu ve CIA, 30 Kasım 2017 tarihine kadar Pakistan\'daki tüm ihlallerden sorumluydu. Ancak bu ihlallerden sonra Pakistan Dışişleri Bakanlığı, kendi topraklarında böyle eylemlere izin vermeyeceğini açıklayan ve kınayan bir bildiri yayınladı.

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