Pakistan sinemalarında Türk filmleri gösterilecek

Pakistan'ın önde gelen sinema salonlarında Türk ve İran filmleri gösterilecek.

Pakistan'ın en büyük şehirlerinden Lahor, Karaçi ve başkent İslamabad'daki sinemalarda Hint filmlerinin gösterilmemesi kararı alınmasının ardından sinema sahipleri alternatif arayışına girdi.

Ülkedeki film dağıtım şirketi IMGC Başkanı Emced Raşid ve Cinepax Başkanı Muhsin Yasin tarafından yerel medyaya yapılan açıklamada, çalışmaların başlangıç aşamasında olduğu belirtildi.

Raşid, "Sinemalarımızdaki Hint filmlerinin yasaklanmasından doğan boşluğu, Türk ve İran filmleriyle giderme kararı aldık." diye konuştu.

"Dünya sinemasından alternatif arayışı içerisindeyiz" diyen Yasin de "Türk dizileri Pakistan'da ilgiyle takip ediliyor. Filmlerinin de aynı etkiyi göstereceğine inanıyoruz. Şimdiye kadar sadece Hollywood, Bollywood ve Pakistan sinemasından filmler vizyondaydı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hangi filmlerin sinemaseverlerin beğenisine sunulacağının henüz belirlenmediği kaydedildi.

Pakistan televizyonlarında gösterilen "Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Fatmagül'ün Suçu Ne" gibi diziler geniş kitleler tarafından ilgiyle takip edilmişti.