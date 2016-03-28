Pakistan saldırısını Taliban üstlendi



Pakistan'ın Lahore şehrinde Hristiyanların Paskalya yortusunu kutladıkları bir park alanına intihar saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 72 kişi öldü, 230 kişi yaralandı. Kurbanlardan birçoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Terör örgütü üstlendi

Fransız Haber Ajansı'na (AFP) açıklama yapan Taliban'a bağlı Cemaat-ül Ahrar'ın sözcüsü İhsanullah İhsan, "Lahore'daki saldırıyı biz yaptık. Çünkü Hıristiyanlar hedefimiz" dedi. Terör örgütünün sözcüsü İhsan, aralarında eğitim kurumlarının da bulunduğu bir dizi hedefe yeni saldırılar planladıklarını duyurdu.

Saldırıya tepkiler

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınandı. Açıklamada, "Bir park alanında ailelere karşı düzenlenen bu iğrenç saldırı terörizmin cinsiyet, din, yaş ve ırk farkı gözetmeksizin her türlü insanı hedef aldığını ortaya koyuyor" denildi. Bu saldırı, terörün ardındaki kişiler ve insanlık dışı ideolojileriyle hukuk devletinin tüm araçlarıyla mücadelede bizi daha da güçlendirecektir" ifadelerine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon saldırıyı "terörün dehşet verici eylemi" olarak niteledi. Suçluların derhal yargılanması çağrısında bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Pakistan hükümetini dini azınlıklar dahil tüm vatandaşlarını korumaya davet etti.

Papa Françesko dua ediyor

Vatikan Basın Sözcüsü Federico Lombardi, "fanatik şiddetin alçakça eylemi" olarak tanımladığı saldırıyı kınadı. Lombardi, Papa Françesko ile birlikte kurbanlar için dua ettiğini söyledi.