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Dünya

Pakistan'da oğlunun doğumunu kutlamak için tatlı dağıttı, 23 kişi zehirlenip öldü, 5 kişi komada

Polis, tatlıyı satan fırıncının iki sahibi ile çalışanlarından birini tutukladı

25 Nisan 2016 19:59

Pencap eyaletinde geçen hafta oğlunun doğumunu kutlamak isteyen bir köylü, akraba ve dostlarına tatlı dağıttı.

Ancak tatlı toplam 77 kişinin zehirlenmesine yol açtı.

Tatlıyı satın alıp dağıtan adam da dahil 23 kişi öldü, beş kişinin durumu da ciddiyetini koruyor.

Tatlıya, komşu dükkanda satılan böcek ilaçlarından karışmış olmasından kuşkulanılıyor.

Zehirlenenler Multan'da hastaneye kaldırıldı.

Fırıncıda dört poşet böcek ilacı bulunduğu belirtiliyor.

Polis sözcüsü İrfan Faiz, BBC'ye tatlıları Multan yakınlarındaki Layye bölgesinde Sajjad Hussain adındaki bir köylünün satın aldığını söyledi.

19 Nisan'da bir erkek çocuk sahibi olan Hussein, 20 Nisan'da bunu kutlamak için 4,5 kg. sevilen bir tatlı olan laddu dağıttı.

Tatlıyı yiyen beş kişi anında gıda zehirlenmesinden ölürken, haftasonunda ölenlerin sayısı giderek arttı.

Tatlıyı satan dükkanda incelemeler yapılıyor.

 

Tatlıyı satan dükkanda incelemeler yapılıyor.

Polis yetkililerinden Ramiz Buhari, AFP ajansına yakınlardaki böcek ilacı dükkanında tadilat yapıldığını, bu nedenle dükkan sahibinin mallarını fırına bıraktığını anlattı.

Pakistan'da gıda güvenliği standartlarına genelde pek dikkat edilmiyor, ancak İslamabad'daki BBC muhabiri İlyas Han, gıda zehirlenmelerinin nadiren ölümle sonuçlandığını bildiriyor.

Ancak son yıllarda alkolden ve öksürük ilacından ölüm vakaları görülmüştü.

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