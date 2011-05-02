-PAKİSTAN LADİN'İN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in ABD güçlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü açıkladı. Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Bin Ladin'in öldürülmesi konusunda, ''adalet yerini buldu'' dedi. Bin Ladin'in Pakistan'da Amerikan güçlerinin düzenlediği bir operasyonda öldürüldüğünü ve cesedinin Amerikalı yetkililerin elinde olduğunu kaydeden Obama, operasyonda hiçbir Amerikalının hayatını yitirmediğini ve sivil kayıpların meydana gelmemesine de dikkat edildiğini söyledi. Obama, ''ABD, El Kaide lideri ve binlerce erkek, kadın ve çocuğun ölümünden sorumlu bir terörist olan Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü bir operasyon yürüttü'' ifadesini kullandı. Bin Ladin'in öldürülmesi ya da ele geçirilmesini terörle savaşta en öncelikli konu olarak gördüğünü vurgulayan Obama, geçen Ağustos'ta Bin Ladin hakkındaki bir ipucu hakkında bilgilendirildiğini ve geçen hafta, Bin Ladin'in öldürülmesi için operasyon yetkisi verdiğini kaydetti. Obama, Bin Ladin'in Pakistan'ın içindeki bir binada saklandığını ve Bin Ladin'in öldürüldüğü operasyonun bugün gerçekleştirildiğini belirtti. Hem yurt içinde, hem yurt dışında teyakkuz halinde olmaya devam edeceklerini kaydeden Obama, ABD'nin İslam'a karşı savaş yürütmediğinin tekrar altını çizdi. Obama, bu gece Pakistan Cumhurbaşkanı Ali Asıf Zerdari'yi aradığını, Bin Ladin hakkındaki ipucuna ulaşılmasında Pakistan ile terörle mücadele işbirliğinin katkı sağladığını söyledi. ABD Başkanı Obama, ABD'nin Amerikan vatandaşlarının savunulmasında gereken her şeyi yapacağını da vurguladı. -BEYAZ SARAY'IN ÖNÜNDE SEVİNÇ GÖSTERİSİ- Bin Ladin'in öldürüldüğü açıklanan Beyaz Saray'ın önünde binlerce Amerikalı sevinç gösterisi yapıyor. Beyaz Saray önünde toplanan ve ''USA, USA'' diye bağıran göstericilerin bazıları Amerikan bayrakları salladı. -PAKİSTANLI YETKİLİDEN DOĞRULAMA- Pakistan istihbaratından bir yetkili, Usame Bin Ladin'in öldürüldüğünü doğruladı. Reuters ajansına açıklama yapan, adı açıklanmayan üst düzey istihbarat yetkilisi, bin Ladin'in öldürülmesiyle ilgili, "Evet, doğruluyorum" dedi. -''ÖNEMLİ BİR BAŞARI'' Eski ABD başkanlarından George W. Bush, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesini ''çok önemli bir başarı'' olarak niteledi. Bush, yaptığı yazılı açıklamada, ''Teröre karşı savaş devam ediyor, ancak bu gece Amerika çok net bir mesaj verdi: Ne kadar sürerse sürsün, adalet yerini bulacaktır'' ifadesini kullandı.