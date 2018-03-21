Pakistan JF-17'lerde ASELPOD testlerine başladı

Tolga Özbek / İstanbul, 21 Mart (DHA) - Aselsan tarafından geliştirilen, hassas atış imkanı sunan ASELPOD Hedefleme Podu’nun ilk yurtdışı müşterisi olan Pakistan Hava Kuvvetleri, JF-17 uçaklarında testlere başladı. Projede yerli teknoloji ile geliştirilen sistemler, Pakistan’ın Çin ile ortak tasarladığı JF-17 uçaklarında kullanılıyor.

Hava Kuvvetleri’nin gece, gündüz ve her türlü hava şartında hassas vuruş imkan ve kabiliyetlerini artırmak için ASELPOD Projesine 2006’da başlandı. İlk aşama Türk Hava Kuvvetleri için hem F-16 hem de F-4E 2020’lerde kullanılmak üzere 4 adet sistem için imza atıldı.

Aselsan tarafından tamamen özgün, milli ve güncel teknolojiler kullanılarak yurt içinde geliştirilen sistemler, 1’inci Hava İkmal Bakım Merkezi ve 401’inci Test Filo işbirliği ile F-16 ve F-4E 2020 Phantom II uçaklarına entegre edildi. Sistemin testleri sürerken Pakistan ASELPOD’u ilgi ile takip etmeye başladı.

10 Haziran 2o16 tarihinde Pakistan ile 16 adet ASELPOD alımı için 25 milyon dolarlık anlaşma yapıldı. Bu anlaşmayı geçen yıl 16 adetlik ikinci parti siparişi izledi. Pakistan bu podların Çin ile ortak geliştirdiği JF-17 uçaklarına takılmasını istedi.

Uçağın altına takılan 235 kilogram ağırlığında, 2.35 metre uzunluğunda, 43 cm genişliğindeki pod, kızılötesi veya gündüz kamerası videolarında aynı anda sekiz hedefe kadar Nokta ve Alan izlemesi yapabilmekte. Özel kamera ile gece ve gündüz aynı anda 8 hedef takip edilebiliyor. Podun menzili ise 55 kilometre. (Fotoğraflı)