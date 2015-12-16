Pakistan: 'İslam ittifakı'nda yer aldığımız duyuruldu, bizim haberimiz yok!

Aralarında Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu ve teröre karşı kurulduğu belirtilen 34 İslam ülkesi arasında bulunduğu iddia edilen Pakistan, bu oluşum içerisinde yer almadığını açıkladı. Lübnan da benzer bir açıklama yaparak koalisyon hakkında önceden bilgilendirilmediğini duyurmuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Aizaz Çaduri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 34 İslam ülkesinin katılımıyla teröre karşı oluşturulan koalisyona Pakistan’ın da dahil edildiğine ilişkin haberleri şaşkınlıkla karşıladıklarını açıkladı.

Çaduri, medya mensuplarına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan önderliğinde teröre karşı kurulan koalisyona ülkesinin de dahil edildiğine ilişkin haberleri okuduğunda şaşırdığını ifade etti. Çaduri, Pakistan'ın Riyad Büyükelçisi'nden Suudi yetkililerle görüşerek, konuya netlik kazandırılmasının istendiğini belirtti.

34 İslam ülkesinden teröre karşı koalisyon

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da dün 34 İslam ülkesinin teröre karşı koalisyon oluşturduğu bildirilmiş, bu ülkeler, Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Pakistan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Türkiye, Çad, Togo, Tunus, Cibuti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somali, Gabon, Gine, Filistin, Komor Adaları, Katar, Fildişi Sahili, Kuveyt, Lübnan, Libya, Maldivler Cumhuriyeti, Mali, Malezya, Mısır, Fas, Moritanya, Nijer, Nijerya ve Yemen olarak sıralanmıştı. Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 10 ülkenin de söz konusu koalisyonu desteklediği ve bu konuda gerekli önlemleri alacağı duyurulmuştu.

Lübnan: Haberimiz yok

Lübnan Dışişleri Bakanlığı’nın da oluşturulan koalisyon konusunda önceden bilgilendirilmediği ortaya çıktı. Lübnan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu koalisyonun kurulması konusunda ne usulün gerektirdiği gibi dışarıdan ne de kanunun gerektirdiği gibi içeriden danışıldığı ifade edildi. Bu durumun Lübnan'ın terörle mücadelede öne çıkan konumu ve Dışişleri Bakanlığının salahiyetini zedelediği kaydedilen açıklamada, "Lübnan, terörle mücadele karşısındaki gerçek çalışmalar ve etkin faaliyetlerin yanı sıra bu çerçevede oluşturulacak koalisyonları destekleyici tutumunda istikrarını koruyacak" ifadelerine yer verildi.

Lübnan Başbakanı Temmam Selam ise koalisyon kurulmasını, terörle mücadelenin sorumluluğunu üstlenen Müslüman ülkelerin halklarının yararına atılan bir adım şeklinde değerlendirdi. Lübnan'ın söz konusu girişimden memnun olduğunu belirten Selam, IŞİD’in dokuz Lübnan askerini rehin tuttuğunu, ordu ve güvenlik güçlerinin her gün terörist gruplarla mücadele ettiğini aktardı.

Türkiye de var

Öte yandan Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlarken, oluşturulan koalisyonda Türkiye’nin rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bilgiç, teröre karşı Suudi Arabistan'ın öncülüğünde İslam ülkelerinin kuracağı koalisyona Türkiye'nin askeri destek verip vermeyeceğinin sorulması üzerine, Türkiye'nin PKK ve IŞİD başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinin devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"DAEŞ ile mücadelede askeri ve istihbarat işbirliği önemli bir parçayı teşkil ediyor ama bunun dışında terörle mücadelenin ideolojik bir boyutu da var. Özellikle İslam'ın terörle özdeşleştirilmemesi ve anılmaması için bu çabaların koordine edilmesi gerekiyor. Bu çerçevede Suudi Arabistan'da yapılan toplantı bu üç ayağın koordine edilmesi açısından önemli."

Terörle mücadelede İslam ülkelerinin tek ses olmalarının terörü İslamiyetle özdeşleştirme çabasında olanlara yanıt olacağını belirten Bilgiç, "Terörle mücadele bağlamında nerede bir toplantı tertip edilirse Türkiye orada bulunur ve elinden gelen katkıyı yapar. Biz bu çerçevede bu toplantının doğru yönde atılmış bir adım olduğunu düşünüyoruz" dedi.

İslam ülkelerinden oluşan koalisyona ilişkin detayların Suudi Arabistan yetkilileri tarafından daha net bir şekilde açıklanacağını belirten Bilgiç, "Bunun bir askeri güç olmadığını buradan söylemem gerekiyor. Askeri güç oluşturulması gündemde değil" diye konuştu.