Pakistan'ın yeni başbakanı belli oldu

AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Pakistan Parlamentosu güvensizlik oylaması sonucu görevden alınan İmran Han yerine Şahbaz Şerif'i başbakan seçti.

Ulusal Meclis kurallarına göre başbakanlık koltuğunun boşalması halinde meclisin tartışma veya başka bir iş yapmadan yeni bir başbakan seçmesi gerekiyor. Başbakanlık için başvuran milletvekillerinden çoğunluk sınırı olan 172 ve üzerinde oy alan aday başbakan seçiliyor.

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