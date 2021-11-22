Pakistan'ın Lahor kentinde okullar ve ofisler haftanın 3 günü kapalı kalacak

Pakistan’ın Pencap eyaleti yönetimi, eyaletin başkenti Lahor'da yaşanan yoğun sis nedeniyle okullar ve özel ofislerin haftanın 3 günü kapalı kalmasına karar verdi.

Pencap eyaletinin başkenti Lahor'da günlerdir etkili olan yoğun sis nedeniyle kentte trafik ve rutin hayat olumsuz etkilenmişti. Lahor, dünyanın en kirli dört kenti listesinde 3. sırada yer almış, insanların ise kirlilik nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı belirtilmişti.

Lahor'da meydana gelen yoğun sisin giderek kötüleşmesi üzerine Pencap eyaleti yönetimi, bugün başkent Lahor'da özel ve devlet okulları ile özel ofisleri haftanın 3 günü kapatmaya karar verdi. Pencap Gelir Kurulu Gelir Yardım Müdürü Babar Hayat Tarar, kısıtlamanın 27 Kasım-15 Ocak tarihleri arasında uygulanacağını belirterek, okulların ve ofislerin cumartesi, pazar ve pazartesi günleri kapalı kalacağını aktardı.

Hava Kalitesi Endeksi (AQI) tarafından yapılan açıklamada ise, Lahor'da hava kalitesinin 167'ye ulaştığı bildirilerek, kentin dünyanın kötü hava kalitesine sahip ilk 5 kenti arasında yer aldığı kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta Pencap yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Lahor'daki özel sektör şirketlerine bir sonraki duyuruya kadar yüzde 50 katılım esasına göre faaliyet göstermeleri talimatı verilmiş ve havayı kirletenlerin cezalandırılacağı belirtilmişti.