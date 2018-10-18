Pakistan, IMF ile 'kurtarma paketi' görüşmelerine başlıyor

Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, mali kriz içindeki Pakistan'ın ekonomi yetkilileriyle bir araya geldi. Kurtarma paketinin masaya yatırılmasının beklendiği toplantıyla ilgili açıklama yapan Lagarde, ülkenin IMF'den "mali yardım" istediğini söyledi.

Pakistan Maliye Bakanı Asad Umar, geçen hafta yaptığı açıklamada borç alımı için IMF ile resmi görüşmelere başlanacağını açıklamıştı.

Ağustos ayında yemin ederek göreve başlayan Pakistan Başbakanı İmran Han, Çarşamba günü ekonomik sıkıntılara ilişkin yaptığı konuşmada, ülkenin 10 ila 12 milyar dolara ihtiyacı olduğunu kaydetmişti.

Pakistan'ın ekonomi yetkilileriyle IMF Başkanı Lagarde arasındaki görüşme, IMF'nin Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen yıllık toplantısında gerçekleşti.

Burada görüşme ile ilgili soruları yanıtlayan Lagarde, "Pakistan'ın yaşadığı ekonomik sıkıntıları gidermek için IMF'den mali yardım talep ettiler" dedi.

Lagarde, bir ekibin gelecek haftalarda İslamabad'a giderek olası bir "IMF destekli ekonomik program" için görüşmelere başlanacağını da söyledi.

Pakistan ekonomisi dış finansmana bağımlılığı nedeniyle kırılgan gelişen ülkeler arasında gösteriliyor.

Ülkede cari açığın milli gelire oranı yüzde 8'in üzerinde.

Merkez Bankası'nın döviz rezervleri son haftalarda 8 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu tutar, Pakistan'ın mevcut dış borçlarını güçlükle karşılayabiliyor.

Dış finansmana bağımlılığının ülkenin kırılganlığını artırması, Pakistan Rupisi'nin yılbaşından bu yana ABD Doları kariısında yüzde 20 değer kaybetmesine yol açtı.