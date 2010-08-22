-PAKİSTAN İÇİN YÜZÜK VE KÜPELERİNİ BAĞIŞLADILAR TOKAT (A.A) - 22.08.2010 - Pakistan'da son 20 günde 2 binden fazla kişinin ölümüne, 20 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmesine yol açan sel felaketi sonrası kardeş ülkenin vatandaşlarına yardım etmek için Türkiye'nin dört bir yanında başlatılan yardım kampanyaları sürüyor. Bu çerçevede yapılan bazı anlamlı yardımlar ise görenleri duygulandırıyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bozcalı beldesi Gerdengeç mahallesinde, Pakistan'a yardım eli uzatmak isteyen vatandaşlar burada başlatılan kampanyaya destek oldu. Gerdengeç Camisi imamı Duran Arslan'ın minareden Pakistan için yardım toplanacağı anonsunu yapması üzerine vatandaşlar yardımlarını camiye gelerek, imama iletti. Yardım anonsunu duyan Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu 8. sınıf öğrencileri 15 yaşındaki Şeyda Yalçın ile arkadaşı Sevinç Kaya da paraları olmadığı için altın küpelerini bağışlamaya karar verdi. Kulaklarındaki küpeleri çıkarak cami imamına veren kızların bu davranışı imam Arslan ile cemaati duygulandırdı. Paraları olmadığı için kampanyaya böyle destek vermek istediklerini belirten Yalçın ve Kaya, Pakistan'ın Kurtuluş Savaşı'nda Türklerin yanında olduğunu bildiklerini ve bunu unutmanın mümkün olmadığını söylediler. Bu zor dönemlerinde de kardeş ülke Pakistan'a destek olmanın insanlık görevi olduğunu vurgulayan kız öğrenciler, Pakistan halkı için dua etti. Cami imamı Arslan, mahallede yaptığı yardım anonsunun ardından 520 lira toplandığını, 50 yaşındaki Yayla Yalçın ile 55 yaşındaki Deste Kaplan adlı iki hanımının da parmaklarındaki nikah yüzüklerini yardım kampanyasına bağışladıklarını bildirdi. Mahallenin 20 haneli, yaklaşık 100 nüfuslu olduğunu belirten Arslan, ''Pakistanlı kardeşlerimize yardım için bu kadar candan davranış gösterilmesi bizleri çok duygulandırdı. Yardımda bulunan herkese teşekkür ediyorum'' dedi. Bu arada imam Arslan'ın eşi Çiğdem Arslan da kampanyaya destek amacıyla eşine bir cumhuriyet altını teslim etti.