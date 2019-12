-PAKİSTAN İÇİN YARDIM SEFERBERLİĞİ ANKARA (A.A) - 20.08.2010 - Pakistan'da yaşanan sel felaketi sonrasında zor durumda kalan halka yardım için devlet kuruluşları ve sivil toplum örgütleri seferber oldu. Selzedeler için Başbakanlık tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında, gerçek ve tüzel kişiler Başbakanlık tarafından açtırılan hesaplara doğrudan bağış yapabilecek. Sivil toplum kuruluşlarından istekli olanlar topladıkları yardımı, afetzedelere ulaştırmak üzere şartlı ve şartsız bu hesaplara aktarabilecek. Sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, kamu görevlileri, meslek odaları ve birlikleri, topladıkları yardımları şu hesap numaralarına aktarabilecek: ''Ziraat Bankası Aşağı Ayrancı Şubesi Hesap No: 555 555 55 Ana Hesap 5001 TL, 5002 Dolar 5003 Avro; Türkiye Halk Bankası Bakanlıklar Şubesi Hesap No: 05000005 TL, 5300003 Dolar, 2 P 000023 Avro; Vakıflar Bankası Finans Market Şubesi Hesap No: 205 55 55 TL, 405 66 66 Dolar, 405 77 77 Avro.'' Kampanya kapsamında Türk Kızılayı ise ayni yardımları toplayacak ve bölgeye ulaştırılmasını sağlayacak. Başbakanlık genelgesiyle başlatılan kampanya kapsamında toplanan nakdi yardımlar da yine Türk Kızılayı tarafından Pakistanlı selzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgeye ulaştırılacak. İsteyen firma, kurum ve kişiler, ''www.kizilay.org.tr'' adresinden ve 168 ücretsiz bağış ve danışma hattı üzerinden Türk Kızılayı'na ayni yardımda bulunabilecek. -SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ- Cansuyu, İnsani Yardım Vakfı, Kimse Yok Mu gibi yardım dernekleri de Pakistan halkına el uzatıyor. Sel felaketinden sonra bölgeye ulaşan yardım kuruluşları, kendi bünyelerinde yardım kampanyaları da başlattı. Kimse Yok mu Derneği, sel sonrasında bölgeye 100 bin dolarlık nakdi yardım gönderirken, 100 bin dolar da önümüzdeki günlerde bölgeye ulaştırılacak. Şimdiye kadar bin 500 aileye kumanya ve su dağıtıldı. Ramazan boyunca 75 bin kişiye sıcak yemek dağıtılacak. Ayrıca 75 bin dolarlık gıda paketi de ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Dernek Lahor ve Paşaver'de 150'şer çadır kuracak. Ayni yardım da toplayacak olan dernek bunları, Haydarpaşa Garı'ndan tren yoluyla İslamabad'a gönderek. Ayni yardımda bulunmak isteyenler, 4444593 numaralı telefonu arayabilecek. Hayırseverler, derneğin ''www.kimseyokmu.org.tr'' web sayfasından online bağış yapabileceği gibi tüm hatlardan ''5777''e ''Pakistan'' yazarak mesaj atarak, 5 TL bağışta bulunabilecek. Ayrıca Akbank, Albarakatürk, Bankasya, Garanti Bankası, Halkbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans ve Ziraat bankalarından derneğin ismi verilerek bağış yapılabilecek. PTT'nin ''88 5777 numaralı posta çeki hesabına da para yatırılabilecek. -TÜRK DOKTORLARI ŞİFA DAĞITACAK- İnsani Yardım Vakfı (İHH) Pakistan'da günlük 5 bin kişiye sıcak yemek dağıtırken, bölgede kumanya ve giysi yardımı yapıyor. Bebek maması, ilaç, gıda ve tekstil malzemesi taşıyacak kargo uçağı ise önümüzdeki günlerde bölgeye gönderilecek. Ayrıca oluşturulacak bir doktor heyeti de Pakistan'da yaraları sarmaya çalışacak. Derneğin, yardım kampanyası için belirlediği hesap numaraları şöyle: ''Ziraat Bankası hesap no: 53535353-5064 TL, 53535353-5065 Dolar, 53535353-5066 Avro; Türkiye Finans hesap No: 777777-11 TL, 777777-116 Dolar, 777777-118 Avro; Posta Çeki 6230416'' Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) ise Pakistan'a 4 kişiden oluşan uzman doktor ekibi gönderecek. -HÜRRİYET'TEN ''MEVLANA EVLERİ KAMPANYASI''- Hürriyet Gazetesi, Türk Kızılayı'nın işbirliğinde Pakistan'ın Nowshare bölgesinde ''kardeşlik mahallesi'' kuracak. Kızılay'dan satın alınacak Mevlana evleri selzedelerin kalıcı konutlar yapılana kadar barınma ihtiyacını karşılayacak. Hürriyet'in yardım kampanyasının hesap numaraları şöyle: ''Ziraat Bankası Kızılay şubesi hesap no: 2868-5052 TL; garanti bankası Kızılay şubesi hesap no: 6295221 TL; İşbankası Mithatpaşa şubesi hesap no: 937579 TL; Yapıkredi Bankası Kızılay şubesi 86293180 TL'' Sabah Gazetesi de Türk Kızılayı'nın bölgeye göndereceği trene destek verecek. -ZEKAT VE FİTRELER PAKİSTAN'A- Diyanet İşleri Başkanlığı, 20 Ağustos Cuma günü yurt içi ve yurt dışında yardım kampanyası düzenleyecek. Cuma namazı sonrasında camilerde Pakistan'daki selzedeler için nakdi yardım toplanarak, başbakanlık tarafından belirlenen hesap numaralarına aktarılacak.