-PAKİSTAN İÇİN TOPLANAN PARA 193 MİLYONU AŞTI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Sel felaketinden etkilenen Pakistan'a yardım kampanyası hesaplarında toplanan para miktarı 193 milyon 300 bin lirayı aştı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy imzasıyla yapılan açıklamada, bugün saat 17.00 itibariyle üç ayrı kampanyada toplanan para miktarı hesaplandı. Buna göre, Başbakanlığın kampanya hesabında 87 milyon 908 bin 86 lira, Diyanet İşleri Başkanlığı kampanya hesabında 102 milyon 963 bin lira ve TRT Genel Müdürlüğü kampanya hesabında 2 milyon 437 bin lira toplandı. Hesaplardaki toplam yardım miktarı 193 milyon 308 bin liraya ulaştı.