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Yaşam

PAKİSTAN İÇİN DÜZENLENEN YARDIM KAMPANYASI ANKARA (A.A)

26 Ağustos 2010 21:22

-PAKİSTAN İÇİN DÜZENLENEN YARDIM KAMPANYASI ANKARA (A.A) - 26.08.2010 - Başbakanlık'ın, Pakistan için başlattığı yardım kampanyasında, bugüne kadar 19 milyon 749 bin 30 lira, 507 bin 775 dolar ve 80 bin 529 avro toplandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelge çerçevesinde açılan 3 ayrı banka hesabında, bugün saat 16.30 itibarıyla, TL hesabında 19 milyon 749 bin 30 lira, dolar hesabında 507 bin 775 dolar, avro hesabında ise 780 bin 529 avro toplandığını bildirdi.

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