-PAKİSTAN İÇİN 181 MİLYON TL TOPLANDI ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Pakistan'a yardım için açılan banka hesaplarında 181 milyon 132 bin TL toplandı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakanlık, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğünce yürütülen üç kampanyada, bugün saat 17.00 itibarıyla toplanan para miktarlarına yer verildi. Buna göre, Başbakanlığın kampanyasında 77 milyon 695 bin lira, Diyanet İşleri Başkanlığının kampanyasında 101 milyon lira, TRT Genel Müdürlüğünün kampanyasında 2 milyon 437 bin lira olmak üzere 181 milyon 132 bin lira toplandı. Başbakanlık hesaplarında toplanan yardımların Ziraat Bankasında 46 milyon 786 bin 713 lira, Halk Bankasında 20 milyon 599 bin lira ve Vakıflar Bankasında 10 milyon 310 bin 398 lira olduğu belirtildi.