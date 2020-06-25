Pakistan Havacılık Bakanı: Ülkedeki her üç pilottan birinin ehliyeti sahte

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Pakistan Havacılık Bakanı, ülkedeki pilotların yüzde otuzunun sahte ehliyet kullandığını ve uçabilecek kadar bilgileri olmadığını ifade etti.

Pakistan Parlamentosu'na konuşan Gulam Sarvar Han, ülkede 262 pilotun ehliyet sınavına kendisinin girmediğini ve sınavı geçmeleri için başkalarına para verdiğini söyledi.

Ülkenin yerel havayollarında çalışan 860 pilot bulunuyor. Pakistan Uluslararası Havayolları(PIA), sahte ehliyet kullanan tüm pilotların uçmasını yasakladıklarını duyurdu.

Havayolu sözcüsü, "PIA, sahte ehliyetlerin sadece bizim değil, tüm Pakistan havacılık sektörünün sorunu olduğunun bilinmesini ister" ifadelerini kullandı.

22 Mayıs'ta Pakistan'ın Karaçi kenti yakınlarında bir PIA uçağı çakılmış ve 97 kişinin ölümüne sebep olmuştu. Han, bu uçağın pilotlarının "sahte" ehliyet kullanıp kullanmadığı konusunda bir açıklama yapmadı