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Dünya

Pakistan Dışişleri Bakanı: Hindistan kararlılığımızı test etmek istiyorsa buyursun

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ocak (DHA) - Pakistan Dışişleri Bakanı, Hindistan'ı nükleer saldırıyla tehdit etti

14 Ocak 2018 15:02

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ocak (DHA) - Pakistan Dışişleri Bakanı, Hindistan\'ı nükleer saldırıyla tehdit etti.
Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammad Asif, Hindistan Ordu Komutanı General Bipin Rawat\'ın açıklamalarına yanıt olarak \"Hindistan kararlılığımızı test etmek istiyorsa buyursun\" dedi.
Hindistan Ordu Komutanı General Rawat Hindistan\'ın başkenti Delhi\'de Cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulması durumunda Pakistan\'ın nükleer silah kullanımıyla ilgili sorulan bir soruya yanıt olarak, Hindistan ordusunun Pakistan\'ın \"nükleer blöfünü\" gördüğünü ve yönetimden emir geldiği takdirde sınır dışı operasyon düzenlemeye hazır olduğunu söylemişti.
Rawat\'ın açıklamasının ardından Pakistan Dışişleri Bakanı Khawaja Muhammad Asif resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, \"Hindistan Ordu Komutanı\'nın yaptığı açıklama oldukça sorumsuz ve rütbesine yakışmıyor. Eğer Hindistan kararlılığımızı test etmek istiyorsa, buyursun\" dedi.
Asif\'in açıklamasının ardından Pakistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mohammad Faisal, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlarında, \"Bugün Hint Ordusu Komutanı tarafından savrulan tehditler ve sorumsuzca yapılan açıklama, Hindistan\'ı ele geçiren kötü bir zihniyetin temsilcisidir. Bu konuların hafife alınmaması gerekir. Hatalı hesaplamalara dayalı herhangi bir felaket yaşanmasını istemeyiz fakat Pakistan kendisini savunma kabiliyetine sahip\" dedi. (Fotoğraflı)

 

 

 

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