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BBC Türkçe

Pakistan 'dine hakaret edenleri' bulabilmek için Facebok'tan yardım istedi

Pakistan, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan "dine hakaret içeren içeriklerin" arkasındaki kişileri bulmasına yardımcı olmasını istedi. İçişleri Bakanlığı'na göre Facebook, hükümetin çekincelerine yanıt vermek için Pakistan'a bir ekip gönderecek.

17 Mart 2017 16:23

Pakistan, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan "dine hakaret içeren içerikleri" soruşturmasına yardımcı olmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı'na göre Facebook, hükümetin çekincelerine yanıt vermek için Pakistan'a bir ekip gönderecek.

Pakistan'da "dine hakaret" konusuna çok önem veriliyor. Bu konu aynı zamanda pek çok tartışmaya yol açıyor.

Yönetimin bu konudaki tutumunu eleştirenler, bazı vakalarda idam cezasına izin veren dine hakaret kanunlarının azınlıkları baskı altına almak için kötüye kullanıldığını söylüyor.

Pakistan Başbakanı Navaz Şerif sosyal medyada dine hakaret içeren içeriklere karşı mücadeleye destek vereceğini açıkladı.

Başbakan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dine hakaret sayılabilecek ifadeleri "affedilemeyecek bir suç" olarak tanımladı.

İçişleri Bakanı Chaudhry Nisar Çodri Nisar, Pakistan'ın "dine hakarete" karşı mücadelede kararlı olduğunu açıklayarak, Pakistan'ın mesajının alındığından emin olmak için "gerekli bütün adımları atacağını" söyledi.

Bakan, ABD'nin Merkezi Haber Alma Kuruluşu FBI ve sosyal medya platformları ile her gün bilgi paylaşımında bulunmaları için yetkililere talimat verdiğini söyledi.

Dawn gazetesine göre Bakan, "Facebook ve diğer platformlar, dine hakaret içeren içeriklerin arkasındaki insanlar hakkındaki bütün bilgileri bizimle paylaşmalılar" dedi.

İnternette bulunan "dine hakaret içeren" içerikler konusunda tam olarak resmi bir açıklama bulunmuyor.

Muhammed Peygamber'in tasvirleri, dine yönelik eleştiriler ve Kuran'a uygunsuz bulunan göndermeler daha önce "dine hakaret içeren" içerikler kapsamında değerlendirilmişti.

Ancak kimileri, bu kanunların muhaliflere baskı uygulamak için kullanıldığını söylüyor.

Aralık ayında beş blog yazarı ve aktivist kaybolduğunda, sosyal medyada dine hakaret etmekle suçlanmışlardı. Pakistan'da dine hakaret suçu, halkta büyük tepki doğuruyor.

Associated Press haber ajansı, Facebook'un Pakistan hükümetinin talebini, "kullanıcılarının özel hayatını ve haklarını göz önünde bulundurarak" dikkatle değerlendirdiklerini açıkladı. Ancak Facebook, Pakistan'a bir ekip gönderecek olmalarına ilişkin bir açıklama yapmadı.

Pakistan sık sık İslam karşıtı ve pornografik içerik taşıyan sitelere girişi yasaklıyor. Pakistan'da bir mahkeme 2010 yılında Muhammed Peygamber karikatürleri nedeniyle Facebook'a girişi engellemişti.

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