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Dünya

Pakistan'da medresede patlama: Aralarında çocuklar da bulunan 7 ölü, 70 yaralı

27 Ekim 2020 08:47

T24 Dış Haberler

Pakistan'ın kuzeybatısında bulunan Peşaver kentindeki bir medresede patlama meydana geldi. Patlamada aralarında çocuklar da bulunan en az 7 kişi hayatını kaybederken 70 kişi de yaralandı.

Al Jazeera'ya açıklamalarda bulunan bir polis patlamanın sabah 8.30 sularında içinde bir medrese de bulundura Speen Jamaat Camii'nde meydana geldiği belirtildi. 

Konuyla ilgili bilgisi olan bir kaynak "Bu bir intihara saldırısı değildi. Orada içinde patlayıcılar olan bir anta bulunuyordu" dedi.

Televizyonda gösterilen patlama yerinden görüntülerde camiinin içinin büyük hasar gördüğü görülüyor. 

Yaralıların kaldırıldığı hastanenin direktörü ölüler arasında 7 çocuk bulunduğunu bildirdi. 

 

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