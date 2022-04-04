Pakistan'da meclis feshedildi, erken seçim yapılacak

Pakistan Devlet Başkanı Arif Alvi'nin Başbakan İmran Han'ın talebi üzerine Pazar günü meclisi feshettiği bildirildi. Yasalara göre en geç 90 gün içerisinde genel seçimler yapılması öngörülüyor.

öz konusu açıklama, Han hükümetinin kaybetmesine kesin gözüyle bakılan güvensizlik oyunun engellenmesinin hemen ardından geldi. Parlamentoda muhalefet, Han'a karşı bir güvensizlik oyu önergesi vermişti. Han'a yakın olan isimlerden Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, Pazar günü öğleden önce planlanan oylamayı, önergenin anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle engelledi.

Bunun üzerine Han, kameralar önüne çıkarak erken seçim düzenleneceğini açıkladı. Devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Han, Pakistan'ın demokratik süreçlerine "dış müdahale" olduğunu savundu. Han, "Biz kamuoyunun önüne çıkacak, bir seçim düzenleyecek ve kararı millete bırakacağız" diye konuştu.

"Anayasal tarihimizde kara bir gün"

Başbakan Han, muhalefeti, hükümeti değiştirmeye çalışma yönünde "ihanet" ve "komplo" ile suçladı. Muhalefeti haftalardır "dış güçlerle" işbirliği yapmak suretiyle kendisini devirme çabası içerisinde olmakla suçlayan Han, bu çabanın arkasında, Rusya ve Çin'e karşı izlediği politikanın Batı'nın tutumuna uymaması olduğunu savunuyor.

Erken seçim kararı, milletvekilleri tarafından tepkiyle karşılandı. Muhalefetteki muhafazakâr parti Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) genel başkanı Şahbaz Şerif, önlenen güvensizlik oyunu, "Pakistan anayasal tarihindeki kara bir gün" olarak nitelendirdi. Şerif'in adı, Han'ın başbakanlık koltuğunu devredebileceği kişiler arasında başı çekiyor.

Hükümet çoğunluğu kaybetmişti

Başbakan Han halihazırda büyük baskı altında bulunuyor. Muhalefet, başbakanı, ekonomi ve dış politikayı başarısız bir biçimde yönetmekle suçluyor.

Koalisyon ortağı Birleşik Halk Hareketi (MQM-P), Han hükümetine desteğini birkaç gün önce çekmişti. Ayrıca Han'ın lideri olduğu Pakistan Adalet Hareketi‘ne (PTI) mensup 10'u aşkın milletvekili, başbakana desteklerini çektiklerini açıklamıştı. Bunun üzerine parlamentoda hükümet çoğunluğu kaybetmişti.

ABD'ye içişlerine karışma suçlaması

Han birkaç hafta önce de ABD'yi Pakistan'ın içişlerine karışmakla suçlamıştı. Pakistan medyasına yansıyan haberlere göre, Pakistan'ın Washington Büyükelçisi, Han'ı, ABD hükümetinin üst düzey bir temsilcisinin Han'ın görevden çekilmesini cazip olarak nitelendirdiğini aktarmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, söz konusu iddiayı reddetmişti.

İmran Han iktidara 2018 yılında, ülkede onlarca yıldır süregelen yolsuzluk ve adam kayırma politikasını bertaraf etme vaadiyle gelmişti. Birçok gözlemciye göre, Han, güçlü konumdaki Pakistan ordusunun desteğini de yitirmiş bulunuyor.

Pakistan'ın bağımsızlığını kazandığı 1947 yılından bu yana hiçbir başbakan, görev süresini tamamlamayı başaramadı. Ülkede ordu dört kez darbe yaptı.