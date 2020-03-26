Pakistan'da Koronavirüs önlemleri nedeniyle cemaatle kılınan namazlar yasaklandı

Pakistan Diyanet İşleri Başkanı Dr. Noor-ul-Haq Qadri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, cemaatle kılınan namazların askıya alındığını açıkladı.



Çin’de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Koronavirüs'e karşı ülkeler önlemlerini artırmaya devam ederken, Pakistan, salgınla mücadele kapsamında cemaatle kılınan namazların yasaklandığını açıkladı.

Bilgi Bakanı Syed Nasir Hussain Shah, yasağa ilişkin yaptığı açıklamada; ülke genelinde sadece 3 ile 5 kişinin camilerde namaz kılmasına izin verileceğini duyururken, cuma namazları içinde bu yasağın geçerli olduğunu cami içine sadece 5 kişi alınacağını belirtti.



Koronavirüs'le mücadele kapsamında Türkiye, Kuveyt, Filistin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri cemaatle kılınan namazları durdurduğunu açıklamıştı.



Pakistan’da toplam Koronavirüs vakası bin 179’a, hayatını kaybedenler ise 9’a ulaştı. (İHA)