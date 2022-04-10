Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü

Pakistan'da İmran Han başbakanlığındaki hükümet mecliste yapılan güven oylamasını kaybetti. Han, ülke tarihinde meclisten güven oyu alamayarak düşürülen ilk başbakan oldu.Pakistan Ulusal Meclisi'nde düzenlenen güven oylamasını kaybeden Pakistan hükümeti düştü. Güven oylaması oturumunu yöneten Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'dan (PML-N) Meclis Başkan Vekili Ayaz Sadık'ın verdiği bilgilere göre, Cumartesi gecesi yapılan oylamada 342 vekilden 174'ü "hayır" oyu kullandı. Hükümetin meclisten güven oyu alabilmesi için oylamada "hayır" oyu kullanan vekillerin sayısının mutlak çoğunluk olan 172'nin altında kalmış olması gerekiyordu. İktidar ile muhalefet vekilleri arasındaki tartışmalar nedeniyle sıklıkla bölünen oylama, Meclis Başkanı Asad Kayser'in sürprüz bir biçimde Başbakan İmran Han'ın partisinden gece yarısı istifa etmesi sonrası tamamlanabildi. Pakistan Adalet Hareketi Partisi'nin (PTI) lideri Han, böylelikle Pakistan tarihinde güven oylaması ile görevden alınan ilk başbakan oldu. Han'ın halefi olarak muhalefetteki Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) lideri Şahbaz Şerif'in adı geçiyor. Yeni başbakanın seçileceği oylamanın Pazartesi günü yapılmas bekleniyor. Oylamanın ardından açıklama yapan muhalefet lideri Şerif, "Bu birlik Pakistan'ı yeniden inşa edecek" dedi. Yüksek Mahkeme'den Han'ın girişimine engel İmran Han, geçen hafta hakkındaki güven oylamasını, meclisi feshedip erken seçim çağrısı yaparak engellemeye çalışmıştı. Ancak Yüksek Mahkeme güven oylamasının durdurulmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve meclisin bir sonraki oturumunda oylamanın düzenlemesini kararlaştırmıştı. Han hükümetinin düşürülmesinin ardından, muhalefet yanlıları başkent İslamabad'da sokaklara dökülerek oylama sonucunu kutladı. Eski bir kriket yıldızı olan Han, muhalefetin hükümet hakkındaki ekonomi yönetiminde hatalı davrandığı ve dış politikada yanlış bir tutum izlediği suçlamaları sonrası baskı altına girmişti. Han ise muhalefete "dış güçlerle" birlik olma ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) yardımı ile hükümeti düşürmeye çalışma suçlamasını yöneltmişti. ABD ise söz konusu iddiaları reddeden bir açıklama yaptı. Han hükümeti, en önemli koalisyon ortaklarından birinin Mart ayında hükümetten ayrılmasının ardından mecliste çoğunluğu kaybetmişti. 220 milyon nüfusa sahip ülkede son olarak gıda, benzin ve doğal gaz fiyatlarının büyük oranda artması tepkilere neden olmuştu. Han hükümetinin IMF kredileri karşılığında ülkede kemer sıkma politikaları uygulamaya başlaması ve vergileri yükseltmesi de hükümete yönelik tepkileri artırmıştı. AFP,dpa,rtr / BÖ,ET