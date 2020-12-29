Pakistan'da, eski bakan Asif yolsuzluk şüphesiyle gözaltına alındı

Pakistan'ın Dışişleri ve Savınma Bakanlığı görevlerinde bulunan Khawaja Asif, yolsuzluk şüphesi ile başkent İslamabad'da Ulusal Sorumluluk Bürosu tarafından gözaltına alındı.

Pakistan Muslim League Sözcüsü Marriyum Aurangzeb yaptığı açıklamada, eski Savunma Bakanı Asif'in gözaltına alındığını doğruladı.

Asif, bilinen gelir kaynaklarının dışında varlıkları bulunduğu iddialarına yönelik devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Ulusal Sorumluluk Bürosu Sözcüsü, Asif'in daha önce bir soruşturma için çağrıldığını ancak gerekli kanıtın ellerinde olmadığını ifade etti.

Sözcü, Asif'in 2004'ten 2008'e kadar bir çalışma izni düzenlediğini ve hukuk danışmanı olarak yaptığı hizmetler için toplamda 136 milyon Rupi kazandığını sözlerine ekledi. (İHA)