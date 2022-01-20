Pakistan'da bombalı saldırı: En az iki kişi yaşamını yitirdi; 26 yaralı var

Pakistan’ın en büyük ikinci şehri Lahore’da kalabalık bir alışveriş alanında bombalı saldırı gerçekleşti. Patlama sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin yaralı olduğu biliniyor.

AP’nin aktardığı habere göre, Lahore’da kalabalık bir alışveriş alanında meydana gelen patlamada en az iki kişi hayatını kaybetti. Yaralılar yakın hastanelere götürüldü.

Polis, saldırıda neyin kullanıldığını henüz netleştirmedi.

Patlamanın çok güçlü olduğu, çevredeki dükkanların pek çoğuna zarar verdiği belirtildi.

Henüz patlamayı üstlenen olmadı ancak saldırı, Pakistan Talibanı’nın Islamabad’da üç polisi vurarak öldürmesinden bir gün sonra gerçekleşti.