Pakistan'da 97 kişinin öldüğü uçak kazasının ayrıntıları çıktı: Pilotlar Koronavirüs'ü konuşuyordu

Pakistan'da geçen ay 97 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Araştırmaların sonunda kazanın ‘pilot hatasından’ kaynaklandığı kesinleşti. Soruşturmaya göre, pilotlar, uçak inerken yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınını tartışıyordu ve uçağa yeteri kadar odaklanamadı.

Pakistan Uluslararası Havayolları’na (PIA)ait Airbus 320 serisi yolcu uçağının 22 Mayıs’ta yaptığı kazaya dair ön araştırma raporu tamamlandı. Bulguları parlamentoyla paylaşan Pakistan Federal Havacılık Bakanı Ghulam Sarwar Han, “Pilot da kontrolör de standart kuralları takip etmedi” diyerek kazanın ‘insan hatasından’ kaynaklandığını açıkladı.

Bakan, pilotların uçağı indirmeye çalıştıkları sırada Koronavirüs salgınını tartıştıklarını ve otomatik pilotu devre dışı bıraktıklarını belirtti. “Maalesef pilot kendine fazlasıyla güveniyordu” diyen Han, uçağın karaya yaklaşırken olması gereken irtifanın iki katından daha yüksekte uçtuğunu aktardı.

"Son 8 yılın en büyük kazasıydı"

Pakistan’ın son sekiz yıldaki en büyük uçak kazası olarak kayıtlara geçen kaza, salgın nedeniyle yaklaşık iki ay boyunca ara verilen iç sefer uçuşlarına yeniden başlanmasının hemen ardından yaşandı. Lahor- Karaçi seferi yapan yolcu uçağı, Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inmeye çalışırken, iki motorunun da durması sonucu ülkenin en büyük şehri olan 20 milyon nüfuslu Karaçi yakınlarında yerleşim bölgesinin üzerine düşmüştü.

Toplam 99 kişiyi taşıyan uçaktan sadece iki kişi kurtulmuştu.