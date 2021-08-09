Pakistan'da 8 yaşında çocuk, 'dine hakaret' ile suçlanan en genç insan oldu

T24 Dış Haberler

Pakistan'da 8 yaşında bir çocuk, "dine hakaretle" suçlanan en genç insan oldu. Çocuğun ülkenin doğusundaki bir polis merkezinde olası saldırılara karşı koruma altına alındığı belirtildi.

Çocuğun geçen hafta kefaletle serbest bırakılmasının ardından Punjab'ın muhafazakar Rahim Yar Khan bölgesindeki Hindu tapınağına bir kalabalık tarafından saldırı düzenlenmişti. Çocuğun ailesi ve bölgedeki birçok Hindu evlerini terk etti. Durumu kontrol altına alması için bölgeye asker gönderildi.

Çocuk, bir mederesenin kütüphanesinde "bilinçli olarak" tuvaletini halıya yapmakla suçlanıyor. 'Dine hakaret' suçları Pakistan'da ölümle cezalandırılabiliyor.

Çocuğun ailesinden bir kişi, The Guardian'a yaptığı açıklamalarda, "O dine hakaret suççlarından haberdar bile değil ve bununla yanlış bir şekilde suçlanıyor. Suçunun ne olduğunu bile anlamıyor ve bir hafta boyunca hapishanede tutuldu" dedi.

Bir çocuğa dine hakaret suçlaması yöneltilmesi, Pakistan'daki hukuk uzmanlarını da şaşırttı. Daha önce bu yaşta bir kişi hiç dine hakaretle suçlanmamıştı.